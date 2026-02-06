«Залипание» в телефоне во время еды ведет к перееданию и лишнему весу

Привычка пользоваться смартфоном во время приема пищи вредна для ЖКТ: она ведет к перееданию и набору лишнего веса. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам врача, сам по себе процесс переваривания — выработка желудочного сока, моторика кишечника — запускается рефлекторно и продолжается независимо от того, что человек делает во время еды. Проблема гораздо глубже и касается формирования пищевого поведения.

«Здоровое пищевое поведение — сложный процесс, в котором задействованы не только физиологические механизмы голода и насыщения, но и когнитивные функции: внимание, память, эмоциональное восприятие. Когда человек во время еды погружается в смартфон, происходит расщепление внимания. Мозг пытается обрабатывать два потока информации — визуально-текстовый с экрана и сенсорный от процесса питания. На уровне сознания в один момент может обрабатываться один процесс, и выигрывает обычно визуальный, а качество второго из-за этого снижается», — объяснила эксперт Лаборатории «Гeмотест».

В первую очередь страдает так называемое осознанное питание. Этот термин подразумевает полную фокусировку на еде: ее вкусе, аромате, текстуре и даже на звуках, сопровождающих пережевывание. Именно эти детали формируют глубокое сенсорное удовлетворение, которое посылает в мозг сигнал о получении удовольствия и постепенном насыщении.

«Когда внимание переключено на экран, эта связь нарушается. Человек ест автоматически, не фиксируя количество и качество съеденного. В результате сигнал о насыщении от желудка (основанный на его растяжении) доходит до мозга с задержкой, к тому же не получает должного эмоционального подтверждения от центров удовольствия. И даже когда желудок полон, психологическое чувство сытости не наступает. Это побуждает продолжать есть, что ведет к систематическому перееданию. Калорийность такого автоматического приема пищи может значительно превышать потребности организма и, если такое случается регулярно, становится фактором для набора лишнего веса», — заявила Кашух.

Особенно вредна эта привычка во время перекусов. Перекус по своей сути — акт утоления легкого голода между основными приемами пищи, и он должен быть осознанным. Но если перекусывать параллельно с прокруткой ленты новостей или просмотром ролика, контроль ускользает. Рука механически тянется за следующей порцией, а мозг не регистрирует ни объем, ни энергетическую ценность съеденного. Зачастую в ход идут высококалорийные снеки, и один такой незамеченный перекус может по калориям равняться полноценному обеду.

Отдельного внимания заслуживает формирование пищевого поведения у детей, ведь привычки, заложенные в раннем возрасте, часто остаются на всю жизнь.

«Многие родители, стремясь накормить малоежку, включают мультфильмы или игры на планшете в качестве отвлечения. В моменте это кажется эффективным: малыш, увлеченный ярким контентом, механически открывает рот и съедает предложенную порцию. Однако в долгосрочной перспективе такая практика наносит серьезный ущерб. Ребенок привыкает есть под контент, что в будущем грозит теми же проблемами, что и у взрослых: неосознанным перееданием, неумением распознавать сигналы сытости и склонностью к использованию еды не как источника энергии, а как фона для других занятий», — подчеркнула она.

Кроме того, еда перед экраном лишает семью важного ритуала совместных обедов и ужинов, в ходе которых происходит не только прием пищи, но и эмоциональное общение, что также считается частью здорового пищевого воспитания.

