В ЛДПР назвали сюром получение мигрантом 3 млн за перевод на русский в Иваново

Мигранты в России должны сами оплачивать услуги переводчиков, если им требуются такие услуги в госорганах. Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий после того, как мигрант в Ивановской области «заработал» на переводе в суде около трех миллионов рублей.

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

Как пояснил депутат, в Ивановской области главе местной этнической диаспоры, таксисту Саиджамалу Ахмедову решением областного Арбитражного суда присуждена беспрецедентно большая выплата в размере 2,67 миллиона рублей за услуги переводчика с узбекского языка на русский в суде.

В 2023-2024 годах Ахмедов помогал в суде с переводом на русский другому мигранту-соотечественнику – наркоторговцу обвиняемому в распространении запрещенныз веществ сразу по 48-ми уголовным эпизодам. Тогда мигрант получил 140 тысяч рублей за перевод и «посчитал этот гонорар недостаточным», рассказал Слуцкий.

После обращения в суд власти встали на сторону мигранта, взыскав с управления МВД по Ивановской области «колоссальную сумму с шестью нулями», подчеркнул глава ЛДПР. Суд согласился с доводами мигранта о том, что узбекский язык попадает в категорию «редких западноевропейских и восточных языков и других языков стран Азии, а также Африки», услуги перевода с которых тарифицируются отдельно.

Таким образом, отметил Слуцкий, один приехавший в Россию мигрант совершал преступления, а второй, став его помощником при рассмотрении дела в суде, «стряс» с государства почти три миллиона рублей. Эти деньги могли пойти на оплату услуг ОМС и благоустройство городов, заявил политик.

«Это абсолютнейший сюр», — подытожил он.

В этой связи в ЛДПР убеждены, что мигрантов необходимо обязать за свой счет расплачиваться с переводчиками, если им требуются их услуги в госорганах.

«Если у приезжего нет денег, переводчика может предоставить и оплатить государство, но в таком случае эти траты иностарнец должен впоследствии возместить до копейки», — подчеркнул парламентарий.

ЛДПР в ноябре 2024 года добилась принятия закона о сдаче экзамена на знание мигрантами русского языка в государственных образовательных организациях, чтобы сократить коррупцию и формальную выдачу сертификата, а также требовала пересдать экзамен всех приехавших на заработки, напомнил Слуцкий.

«Ситуация в Иваново демонстрирует, что требованием к трудовым мигрантам о знании русского языка пока можно пренебречь, ограничившись скудным лексиконом, которого будет достаточно исключительно для совершения преступлений на территории РФ», — сказал он.

До этого сообщалось, что депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий бессрочный запрет на въезд в Россию иностранцам, имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее ЛДПР предложила запретить мигрантам менять работу в течение первого года.