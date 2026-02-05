Бездомный мужчина избил российскую пенсионерку ради кражи сумки

В Астрахани бездомный мужчина избил пенсионерку ради кражи ее сумки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда 67-летняя женщина возвращалась домой из магазина. Сзади к ней подошел незнакомец, который закрыл ей рот рукой, схватил за плечо и потребовал отдать ему сумку. Затем он развернул пенсионерку, схватил за руку с пакетом и сумкой, чтобы вырвать их.

Женщина стала звать на помощь, и агрессор начал избивать ее по голове и лицу. Преступника спугнул мужчина, который вышел из проезжавшего мимо автомобиля. После этого пострадавшая вызвала правоохранителей и бригаду скорой помощи.

По подозреванию в нападении задержали бездомного, его доставили в отдел полиции. На допросе мужчина во всем признался и сообщил, что ему нужны были деньги на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее воркутинский подросток избил продавца, поймавшего его на краже, и попал за решетку.