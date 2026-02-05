Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после пожара на заправке в Петербурге

В Петербурге мальчик попал в больницу с ожогами после пожара на заправке

В Петербурге 13-летний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после пожара на заправке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 5 февраля на автомобильной заправке, расположенной на Ленинском проспекте. Там произошел пожар, в ходе которого обгорела одна из колонок.

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализировали мальчика с ожогами, состояние малолетнего оценили как тяжелое. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205.1 части 2 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно о состоянии детей, пострадавших после поджога в красноярской школе.