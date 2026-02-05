Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после пожара на заправке в Петербурге

В Петербурге мальчик попал в больницу с ожогами после пожара на заправке
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Петербурге 13-летний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после пожара на заправке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 5 февраля на автомобильной заправке, расположенной на Ленинском проспекте. Там произошел пожар, в ходе которого обгорела одна из колонок.

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализировали мальчика с ожогами, состояние малолетнего оценили как тяжелое. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205.1 части 2 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно о состоянии детей, пострадавших после поджога в красноярской школе.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!