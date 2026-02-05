Развеян популярный стереотип о сексе

Сексуальная близость действительно снижает уровень стресса, но этот эффект, как правило, длится недолго. К такому выводу пришли психологи, проанализировав данные о повседневной жизни сотен супружеских пар. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Ученые давно предполагают, что физическая близость помогает справляться с напряжением: во время секса в организме выделяются окситоцин и эндогенные опиоиды — гормоны, которые смягчают реакцию на стресс. Однако до сих пор было неясно, насколько устойчив этот эффект в реальной жизни и сохраняется ли он на следующий день.

Авторы новой работы объединили данные трех исследований с участием 645 человек — 319 пар, находящихся в первые месяцы брака. В течение 14 дней участники ежедневно заполняли анкеты, отмечая уровень стресса и тревожности, а также сообщая, был ли у них секс и по каким причинам.

Анализ показал: в дни, когда у пар была сексуальная близость, они действительно чувствовали себя менее напряженными. Этот эффект наблюдался и у мужчин, и у женщин, независимо от общего уровня удовлетворенности браком.

«Существует распространенное убеждение, что секс — это естественное средство от стресса, но убедительных эмпирических данных до сих пор было немного», — объяснила автор исследования, психолог Сьерра Питерс из колледжа Родса.

Однако уже на следующий день положительный эффект исчезал. Секс не снижал уровень стресса спустя 24 часа, даже если участники были довольны близостью.

«Меня удивило, насколько кратковременным оказался эффект — мы ожидали, что он продлится хотя бы сутки, но этого не произошло», — отметила Питерс.

При этом решающим оказался контекст. Если секс происходил по «избегающим» мотивам — например, чтобы предотвратить конфликт или не разочаровать партнера, — уровень стресса на следующий день, напротив, повышался. По словам исследователей, такие действия усиливают внутреннее напряжение и тревожность.

Напротив, «подходящие» мотивы — желание близости или стремление порадовать партнера — иногда были связаны с более низким стрессом на следующий день, но этот эффект оказался менее устойчивым.

«Секс может дать кратковременную передышку от стресса, но он не заменяет работу с его реальными причинами», — резюмировала Питерс.

