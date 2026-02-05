Размер шрифта
«Я женщина»: боксерша Хелиф пройдет повторный тест на определение пола

Боксерша Хелиф заявила о намерении пройти повторный тест на определение пола
Peter Cziborra/Reuters

Алжирская боксерша Иман Хелиф заявила о намерении пройти необходимые процедуры для участия в летних Олимпийских играх 2028 года. Об этом сообщает Reuters.

«Конечно, я готова сделать все, что потребуется для участия в соревнованиях. Я не трансгендер («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а женщина. Я хочу жить своей жизнью. Пожалуйста, не используйте меня в политических целях», — заявила Хелиф.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

World Boxing не допустила спортсменку к соревнованиям под эгидой организации без обязательного прохождения гендерного теста. Она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но Ал Сиеста не сомневается, что ее жалобу не удовлетворят.

Ранее Хелиф призвали покинуть публичное поле и «выйти из игры».
 
