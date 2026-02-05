Дмитриев заявил, что репутация Давоса испорчена из-за дела Эпштейна

Репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана в связи со скандалом с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом написал в соцсети X глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Репутация Давоса сильно запятнана. Все хорошие люди с ВЭФ должны вместо этого перейти на Петербургский международный экономический форум. ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении наследия Эпштейна и уроков, извлеченных из его процесса построения связей», — отметил он.

Кроме того, Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что ВЭФ начал расследование в отношении своего президента Бёрге Бренде для выяснения его отношения к Эпштейну.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, всего было обнародовано еще более 3 млн страниц документов из досье. В файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III. Кроме того, в них обнаружили связь финансиста с девушками из России.

Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Трампа. Публикация «файлов Эпштейна» — одно из его предвыборных обещаний. В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: его не стало в камере тюрьмы Манхэттена.

Ранее в файлах Эпштейна нашли письмо о Чубайсе.