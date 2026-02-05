Размер шрифта
«Вообще ноль»: экс-глава «Локомотива» о спортивном директоре «Спартака»

Экс-глава «Локомотива» Наумов: в России спортдир-иностранец — это вообще ноль
ФК «Спартак-Москва»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подверг критике спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао из-за его национальной принадлежности. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Я бы его вообще не назначал спортивным директором в «Спартак». Спортивный директор-иностранец — это вообще ноль. Это не первый случай, мы убеждались все время в этом. Вспомните «Локомотив», когда назначали немцев на руководящие должности. И этот Кахигао, ну взял своего друга, это не означает, что он сильный тренер. Он берет своего друга, который будет ему поддакивать», — cказал Наумов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее спортивного директора «Спартака» призвали выкинуть из клуба.
 
