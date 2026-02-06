Размер шрифта
В Венесуэле собираются провести всеобщую амнистию по политическим делам с 1999 года

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила закон о всеобщей амнистии
Bruno Kelly/Reuters

Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила законопроект «об амнистии для демократического сосуществования», охватывающий уголовные дела в период политического насилия с 1999 года. Об этом сообщается на странице законодательного органа в соцсети X.

«Законопроект об амнистии для демократического сосуществования единогласно одобрен в ходе первого обсуждения», — говорится в публикации.

2 февраля сообщалось, что власти Венесуэлы освободили из тюрьмы правозащитника Хавьера Тарасону, соратника лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. По данным венесуэльской правозащитной группы Foro Penal, которая следит за положением политических заключенных в стране, также были освобождены 310 человек, попавших в тюрьму по политическим мотивам.

31 января исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес анонсировала всеобщую амнистию для политических заключенных в республике. Она поручила подготовить законопроект и внести его в парламент страны.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил восхищение Родригес, которую он назвал «превосходным» временным президентом Венесуэлы.
 
