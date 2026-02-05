Размер шрифта
Вебкам-студию, работавшую под видом фотолаборатории, накрыли в Екатеринбурге

РЕН ТВ: на Урале накрыли вебкам-студию, работавшую под видом фотолаборатории
Shutterstock

На Урале полицейские накрыли вебкам-студию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что в помещении, замаскированном под фотолабораторию для обработки пленки и печати фотографий, велся нелегальный бизнес. На месте работало более двадцати моделей, среди которых были как женщины, так и мужчины.

В импровизированной гримерке обнаружили большое количество БДСМ-игрушек. Работавшие в этой вебкам-студии модели получали за нелегальную деятельность деньги и привлекали в этот бизнес новых участников. Все работники студии задержаны.

Ранее в Башкирии раскрыли вебкам-студию и задержали ее организаторов.
 
