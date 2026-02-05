Размер шрифта
Россиянин обманул соотечественников на 60 млн рублей и оказался за решеткой

В Воронеже осудили мужчину, обманувшего россиян на 60 млн рублей
Илья Наймушин/РИА Новости

В Воронеже вынесли приговор 28-летнему мужчине, который обманул 12 соотечественников на крупную сумму денег. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в период с января 2020 года по июнь 2022 года. Злоумышленник убеждал людей «выгодно вложить деньги» в его якобы существующий бизнес, обещая возврат инвестиций с процентной прибылью. При этом преступник изначально не собирался выполнять взятые на себя обязательства, и таким образом украл у доверившихся ему людей более 60 млн рублей.

Суд признал его виновным по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, причинившее значительный ущерб, в крупном и особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали возместить потерпевшим причиненный им ущерб.

Ранее россиянка поверила мошенникам и лишилась 8,6 млн рублей.
 
