Россиянин украл 66 плиток шоколада, чтобы поднять гемоглобин

В Биробиджане задержали мужчину, укравшего три коробки шоколада
Global Look Press

В Биробиджане задержан ранее судимый мужчина, который похитил из магазина 66 плиток шоколада, заявив, что ему необходимо сладкое для поднятия уровня гемоглобина. Об этом сообщает УМВД по ЕАО.

38-летний местный житель пришел в супермаркет, взял с витрины три коробки с шоколадом разных видов, спрятал их в рюкзак и скрылся, не оплатив товар. Представитель магазина обратился в полицию с заявлением.

Подозреваемый был задержан, на допросе он рассказал, что у него низкий гемоглобин и ему необходимо сладкое. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

До этого в Подмосковье мужчина украл 20 пачек масла и спрятал их в штанах. 38-летний мужчина признал вину и рассказал, что совершил кражу для последующей перепродажи. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее лысый вор украл парики из салона красоты.
 
