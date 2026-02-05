Размер шрифта
В стране Прибалтики произошел раскол между президентом и премьером из-за России

Bloomberg: в Эстонии произошел раскол между президентом и премьером из-за России
Ints Kalnins/Reuters

В Эстонии между президентом республики Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристенем Михалом произошел раскол по вопросу о возможном возобновлении контактов с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На этой неделе президент Эстонии Алар Карис поддержал идею назначения Европейским союзом специального посланника, который мог бы принимать участие в переговорах с Россией. При этом Михал не согласился с этой позицией, заявив, что прямые переговоры с РФ «неуместны».

«Существует мнение, что Европейский союз не участвует в переговорах. Могу сказать, что Европейский союз постоянно участвует в переговорах — мы участвуем в переговорах с Украиной», — отметил премьер.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением о проведении прямых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным.

Почему в Европе захотели восстановить связи с Москвой и действительно ли стоит ждать нормализации отношений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о будущем диалоге России и Европы.
 
