В небе над Москвой и областью заметили редкое явление

В небе над Москвой и областью заметили световые столбы
Telegram-канал КудаМосква

В Москве и области в ночь на 5 февраля заметили необычное природное явление — световые столбы. Фото опубликовал Telegram-канал «КудаМосква».

На снимках, сделанных местными жителями, можно заметить вертикальные линии света желтого и голубого цветов. Они появились в ночном небе из-за образования ледяных кристаллов в атмосфере.

В прошлый раз световые столбы над Москвой разглядели 26 января.

Световые столбы — это оптическое явление, возникающее из-за отражения света от плоских шестиугольных кристаллов льда. Столбы напоминают большие ледяные иглы. Чаще всего такое явление можно наблюдать в Антарктике и Арктике.

До этого в небе над Москвой наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Солнечное гало — атмосферное оптическое явление, которое предстает в виде световой дуги, опоясывающей Солнце. Оно появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света преломляются и сияют в результате контакта с маленькими ледяными кристаллами.

Подобное явление можно увидеть в любое время года, однако наиболее эффектно оно выглядит зимой, при морозе и повышенной влажности.

Ранее над Барнаулом появились похожие на волны облака.
 
