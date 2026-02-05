«Они вообще одурели?» Тарасова резко отреагировала на слова главы WADA про Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмутилась заявлением главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки касательно российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Они вообще что, ошалели, что ли? Или одурели? Это кто ему так разрешил высказываться? Ведущий тренер в мире, им не нравится, что она присутствует. Посмотрите‑ка на них. Им надо немножко подсобраться и понимать, что они могут говорить, а что не могут. И знать, какие результаты мирового значения у этого тренера, а их мы не помним даже, как звать», — высказалась Тарасова.

Банька заявил, что испытывает дискомфорт в связи с участием тренера Этери Тутберидзе в Олимпийских играх, так как в прошлом она была наставником фигуристки Камилы Валиевой, замешанной в скандале с допингом.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее чемпионка Европы заявила, что ученица Тутберидзе победит на Олимпийских играх.