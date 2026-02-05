США будут обсуждать с Россией перспективы выработки договора на смену ДСНВ

Администрация Соединенных Штатов планирует продолжить переговоры с Россией о выработке нового соглашения, которое должно заменить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее слова приводит ТАСС.

«Президент США хочет, чтобы наши эксперты по ядерному оружию работали над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это Штаты продолжат обсуждать с Россией», — сказала она.

5 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что вместо продления действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) считает нужным работать над новым долгосрочным соглашением.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В Белом доме сообщили, что Трамп примет решение о дальнейших шагах по контролю над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times также писала, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай.

Ранее в Совфеде рассказали о трех ошибках Трампа.