Россиянам дали советы, как выбрать сковороду для идеальных блинов на Масленицу

От сковороды зависит равномерность пропекания, текстура блина и то, будет ли он легко переворачиваться или прилипать ко дну. На какие характеристики стоит обратить внимание при выборе, «Газете.Ru» рассказал Святослав Милешкин, руководитель направления авто и товары для дома в Мегамаркете.

«Перед покупкой сковороды важно учитывать тип плиты. Особенно это актуально для владельцев индукционных панелей: стоит обратить внимание на маркировку — значок спирали или надпись «induction». Если понравившаяся модель не рассчитана на индукцию, можно дополнительно использовать специальный переходник», — объяснил он.

Материал сковороды напрямую влияет на прогрев, румяность и структуру блинов.

Чугун сегодня используют реже, хотя именно он обеспечивает максимально стабильный нагрев.

«Чугун медленно разогревается, но долго удерживает тепло, что критично для равномерного пропекания тонкого теста и формирования ровной румяной корочки», — комментирует эксперт. При регулярном использовании и правильном уходе на поверхности формируется естественный антипригарный слой. Минусы очевидны: большой вес и требовательность в уходе — такую сковороду нельзя мыть в посудомоечной машине, важно тщательно просушивать и смазывать маслом, чтобы избежать коррозии.

Алюминиевые сковороды с антипригарным покрытием (тефлоновым или керамическим) — самый распространенный вариант. Они быстро нагреваются, легкие и позволяют готовить с минимальным количеством масла. Однако срок их службы напрямую зависит от толщины дна и качества покрытия. «Лучше выбирать модели с утолщенным дном — не менее 4–5 мм: они меньше деформируются и дольше сохраняют равномерный нагрев», — отмечает эксперт. Использование металлических аксессуаров и абразивных губок существенно сокращает срок службы такой посуды.

Сковороды из нержавеющей стали отличаются долговечностью и подходят для всех типов плит, включая индукционные. Они не имеют антипригарного слоя, поэтому требуют правильной техники: сковороду нужно хорошо разогреть до эффекта «сухой капли», затем быстро смазать маслом. Лучший результат дают модели с многослойным дном — алюминиевым или медным сердечником, который компенсирует низкую теплопроводность стали и обеспечивает более равномерный нагрев.

Также встречаются стальные блинные сковороды. Они менее распространены, но ценятся за прочность, быстрый нагрев и долговечность. При правильном использовании со временем на их поверхности формируется естественный антипригарный слой, схожий по свойствам с чугуном.

Для тонких блинчиков оптимален диаметр 20–24 см, для блинов с начинкой — 28–30 см. Универсальным считается диапазон 24–28 см. Важно, чтобы дно полностью перекрывало конфорку — это ключевое условие равномерного прогрева.

Толщина дна — один из критических параметров. Значение от 4–5 мм позволяет сковороде лучше аккумулировать тепло, снижает риск деформации и предотвращает появление неровностей, из-за которых тесто может распределяться неравномерно.

Идеальная блинная сковорода имеет низкие, скошенные бортики — они облегчают переворачивание блинов. Ручка должна быть длинной, эргономичной и не нагреваться в процессе готовки; оптимальный вариант — термоизолированные материалы.

Специализированные блинные сковороды с минимальными бортиками действительно удобны и рассчитаны исключительно на выпекание блинов. Однако, по словам эксперта, для большинства домашних кухонь это не обязательная покупка. «Качественная универсальная сковорода с подходящим диаметром, толстым дном и правильным материалом справится с блинами не хуже, если соблюдать технику приготовления», — резюмирует он.

Ранее были названы самые популярные блины на Масленицу.