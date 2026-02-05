Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Мерц намерен посетить США и встретиться с Трампом в начале марта

Bild: Мерц собирается встретиться с Трампом в США 3 марта
Kevin Lamarque/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в начале марта планирует посетить США, где встретится с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Bild.

Сообщается, что встреча Мерца и Трампа в Белом доме предварительно запланирована на 3 марта. Если эта встреча состоится, то это станет третьей поездкой немецкого канцлера в Америку с момента его назначения на должность в мае 2025 года.

Первый официальный визит Мерца в американскую столицу состоялся 6 июня 2025 года. В августе того же года канцлер вторично побывал в США, присоединившись к делегациям глав государств и правительств других европейских стран.

Bild подчеркивает, что предстоящая встреча между канцлером Германии и президентом США происходит на фоне нарастающей напряженности в трансатлантических отношениях, в частности, из-за территориальных претензий США на Гренландию.

Ожидается, что на следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио посетит Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Трамп заявил о намеченном на март визите премьера Японии в Белый дом.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!