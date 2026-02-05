Размер шрифта
В МИД ОАЭ заявили о прогрессе на переговорах по Украине в Абу-Даби

МИД ОАЭ: переговоры по Украине в Абу-Даби показали, есть общий фундамент
Кирилл Зыков/РИА Новости

Второй раунд переговоров в Абу-Даби в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины показал, что есть общий фундамент для дальнейшего прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

«Два раунда переговоров, которые прошли в Абу-Даби, позволили провести содержательные и конструктивные переговоры и показали наличие общей основы, на которой можно строить дальнейший процесс», — сказано в заявлении министра.

По словам дипломата, ОАЭ привержена обеспечению атмосферы для переговоров, способствующей сближению точек зрения и поддержке мирных решений.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Соединенные Штаты представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять президента США. Украина отправила в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других официальных лиц.

Сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, они также обсудили вопрос территорий и механизм прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель Украины на переговорах в Абу-Даби.
 
