Правительство Эстонии прерывает прямое авиасообщение с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

Кабинет министров Эстонии заключил, что воздушным судам Белоруссии, а также вылетающим с ее территории самолетам запрещено совершать посадку на территории Эстонии, а также взлетать из ее аэропортов или пролетать в воздушном пространстве государства.

Ранее эстонские СМИ сообщали, что республика продолжает принимать рейсы белорусской компании «Белавиа» в обычном порядке. Позднее, премьер-министр Кая Каллас сообщила, что «Белавиа» с 28 мая будет запрещено приземляться в Эстонии, а «правительство Белоруссии должно понести ответственность за свои действия».

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

В связи с произошедшим, саммитом Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиаперевозчикам осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Главы МИД стран G7 назвали действия Минска в связи с инцидентом серьезной атакой на правила гражданской авиации пообещали усилить действия против белорусский властей, включая введение новых санкций, а также призвали немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича, других представителей медиа и политзаключенных.

Ранее сообщалось, что письмо о минировании самолета Ryanair было отправлено уже после разворота борта в сторону Минска.