Ученый назвал фактор, повышающий риск развития мигрени на 60%

BBC News: генетика может объяснять до 60% риска развития мигрени
Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Мигрень во многих случаях передается по наследству: генетические факторы могут объяснять до 60% риска развития этого заболевания. Об этом BBC News рассказал Дейл Найхолт, генетик из Квинслендского технологического университета в Австралии (QUT).

По его словам, исследования близнецов показывают выраженный наследственный компонент мигрени. Если ей страдали родители, бабушки или дедушки, вероятность столкнуться с этим неврологическим расстройством заметно возрастает.

«В целом унаследованные гены обусловливают примерно у 30–60% людей с мигренью, тогда как оставшуюся часть риска формируют внешние факторы — образ жизни, окружающая среда и индивидуальный жизненный анамнез», — резюмировал ученый.

В 2022 году команда QUT проанализировала генетические данные около 100 тысяч пациентов с мигренью и сравнила их с ДНК 770 тысяч человек без этого диагноза. В результате были выявлены 123 так называемых фрагмента риска — небольших вариаций в генетическом коде, статистически связанных с мигренью.

Сейчас исследователи проводят более масштабный анализ с участием 300 тысяч пациентов и ожидают, что таких генетических маркеров может оказаться значительно больше — возможно, счет идет на тысячи.

Уже полученные данные показывают, что часть генетических вариантов, связанных с мигренью, пересекается с маркерами депрессии и диабета, а также коррелирует с размерами отдельных структур мозга. По мнению Найхолта, одни и те же кластеры генов могут по-разному проявляться у разных людей, приводя к различным заболеваниям.

При этом ученый подчеркивает: несмотря на успехи в поиске генетических связей, конкретные гены, которые можно было бы напрямую использовать как мишени для новых лекарств от мигрени, пока не идентифицированы.

Ранее был назван фактор риска развития пяти заболеваний к 46 годам.
 
