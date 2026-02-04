Размер шрифта
Во Владивостоке подросток разгромил четыре машины после ссоры с девушкой

В Приморье подросток разбил чужие машины, расстроившись из-за девушки
Telegram-канал Полиция Приморья

Во Владивостоке полиция установила личность подростка, который устроил погром на парковке во дворе жилого дома. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля во дворе на улице Майора Филиппова. 17-летний юноша повредил четыре припаркованных во дворе машины. Одна из владелиц авто обратилась с заявлением в полицию.

Стражи порядка просмотрели записи камер видеонаблюдения, на которые попал злоумышленник, и установили его личность. В отделе полиции 17-летний юноша признался, что поссорился с девушкой и выместил злость на машинах. Ущерб придется возмещать его родителям.

До этого в Приморье сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего подростка, который, находясь в травмпункте с переломом ноги, устроил дебош, а затем выпрыгнул из окна и спрятался на парковке.

Ранее во Владивостоке подростки устроили погром в магазине.
 
