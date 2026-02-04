В Тамбовской области запустили движение поездов в обход участка, где горят цистерны

Зименко: запущено движение поездов в обход участка с горящими цистернами

Движение поездов запущено в обход участка в Мичуринске, где горят цистерны с бензином и газом. Об этом сообщил заместитель губернатора Тамбовской области Евгений Зименко в своем Telegram-канале.

«Движение поездов восстановлено. Первый поезд в обход поврежденного участка уже прошел», — сказал он.

До этого сотрудники МЧС локализовали пожар. В тушении участвуют 68 человек. Также привлечены 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Для борьбы с огнем используется воздушно-механическая пена.

По данным губернатора Евгения Первышова, в результате схода вагонов с рельс загорелись 11 цистерн с бензином и пять с газом.

4 февраля в РЖД сообщили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

По данным Telegram-канала SHOT, машинист сошедшего с рельсов грузового поезда получил множественные ожоги, когда пытался самостоятельно потушить пожар, начавшийся после взрыва.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.