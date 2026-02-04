Ученые объяснили, почему мигрень сложно лечить

Мигрень остается одним из самых сложных для лечения неврологических расстройств, потому что ее причина не сводится к расширению кровеносных сосудов и затрагивает сразу несколько уровней работы мозга. Об этом BBC News рассказали профессор неврологии Королевского колледжа Лондона Питер Гоудсби и профессор поведенческих и нейронаук Техасского университета в Далласе Грегори Дюссор.

Долгое время считалось, что мигрень возникает из-за расширения сосудов и усиленного притока крови к мозгу. Однако, по словам ученых, убедительной связи между кровотоком и приступами обнаружить не удалось.

«Препараты, расширяющие сосуды, вызывают мигрень далеко не у всех пациентов. При этом сосуды действительно меняют свое состояние во время приступа, но, вероятно, это следствие, а не первопричина боли», — отмечает Дюссор.

Основная современная гипотеза связывает мигрень с так называемой распространяющейся корковой депрессией — медленной аномальной электрической волной, которая проходит по коре головного мозга. Она временно подавляет активность нейронов, активирует болевые пути и запускает воспалительные реакции. Волна сопровождается выбросом молекул, усиливающих болевую чувствительность.

В марте 2025 года ученым впервые удалось зафиксировать такую волну в реальном времени у пациентки, готовившейся к операции: сигнал регистрировали 95 электродов, имплантированных в череп. Волна началась в зрительной коре и распространялась по мозгу более часа, что может объяснять появление светобоязни и зрительной ауры.

По словам исследователей, направление и характеристики электрической волны определяют клиническую картину: у одних пациентов возникает только аура, у других — сначала аура, затем боль, а у третьих — наоборот. Та же модель помогает объяснить усталость, зевоту, спутанность сознания и тягу к определенной пище во время приступа.

Сама боль формируется не в коре мозга, а в нервных волокнах мозговых оболочек и тройничном ганглии, который передает сигналы от лица, глаз и кожи головы. Это делает мигрень сложным «перекрестком» неврологии и психиатрии и объясняет, почему универсального и простого лечения до сих пор не существует.

