Рубио рассказал, когда появятся новости о ходе переговоров по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил мнение в ходе общения с журналистами, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по урегулированию конфликта на Украине вряд ли будет известно, до тех пор, пока стороны не сумеют добиться «реального прорыва». Его слова приводит «Интерфакс».

«Есть много деликатных моментов. О прогрессе, вероятнее всего, не будет известно даже через утечки информации в СМИ. Так будет до тех пор, пока мы не добьемся реального прорыва», — сказал он.

По словам Рубио, Вашингтон считает, что смог добиться большого прогресса, поскольку в 2025 году были решены многие вопросы, необходимые для мирного урегулирования украинского кризиса. При этом госсекретарь отметил, что те вопросы, которые еще не удалось решить, — самые сложные.

Кроме того, Рубио назвал участие России и Украины в переговорах положительным моментом.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров — в материале «Газеты.Ru».

