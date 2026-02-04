Пьяная петербурженка заколола возлюбленного и получила 5,5 года колонии

В Петербурге вынесли приговор женщине, которая заколола своего возлюбленного. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 25 июля прошлого года в квартире на Лесном проспекте. Пьяная женщина из-за внезапно возникшей неприязни к сожителю нанесла ему удары ножом в голову, грудь и руки. Кроме того, она не менее двух раз ударила его тупым твердым предметом.

В результате мужчина получил колото-резаные и резаные раны. Его доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось.

Женщина полностью признала свою вину по ч.4 ст.111 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее россиянин заколол домогавшегося его соседа, испугавшись за свою честь.