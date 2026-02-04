У напавшего на ребенка в Шереметьево выявили психическое заболевание

Шизофрению выявили у мужчины, который бросил на пол ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов, его слова приводит РИА Новости.

«У него шизофрения», — сказал адвокат, отвечая на вопрос журналистов.

До этого удалось установить, что злоумышленник в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим уголовное дело будет направлено в суд не для назначения наказания, а для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил в терминале мальчика, поднял его и с силой бросил на пол. Ребенок получил травмы и попал в больницу. За время следствия правоохранители провели более 20 допросов, а также получили заключения молекулярно-генетической, судебно-медицинской и других экспертиз.

Ранее ребенок, которого мужчина бросил на пол в Шереметьево, перешел к этапу реабилитации.