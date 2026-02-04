Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

У напавшего на ребенка в Шереметьево выявили психическое заболевание

Адвокат Шарифов: шизофрения диагностирована у напавшего на ребенка в Шереметьево
Ирина Волк/Telegram

Шизофрению выявили у мужчины, который бросил на пол ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов, его слова приводит РИА Новости.

«У него шизофрения», — сказал адвокат, отвечая на вопрос журналистов.

До этого удалось установить, что злоумышленник в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим уголовное дело будет направлено в суд не для назначения наказания, а для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил в терминале мальчика, поднял его и с силой бросил на пол. Ребенок получил травмы и попал в больницу. За время следствия правоохранители провели более 20 допросов, а также получили заключения молекулярно-генетической, судебно-медицинской и других экспертиз.

Ранее ребенок, которого мужчина бросил на пол в Шереметьево, перешел к этапу реабилитации.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!