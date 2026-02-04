Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Участника реалити-шоу в США обвинили в изнасиловании ребенка и собак

В США начался суд над обвиняемым в педофилии и зоофилии участником реалити-шоу
Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Огайо состоялось предварительное заседание суда над участником реалити-шоу о свингерах «Соседи с привилегиями» (Neighbors With Benefits) Тони Макколистером, которого обвиняют в 30 преступлениях — изнасиловании подростка, распространении детской порнографии, зоофилии и других. О его деле пишет New York Post.

В декабре 2025 года 43-летнего Макколистера арестовали на основании материалов, которые Google передал в Национальный центр по розыску пропавших и подвергшихся эксплуатации детей. Мужчина числился в списке интернет-пользователей, чьи IP-адреса оказались связаны с распространением детской порнографии.

Изучая содержимое компьютера Макколистера, его переписку и «облачный» контент, сотрудники офиса шерифа нашли доказательства причастности американца к многочисленным преступлениям. По версии правоохранительных органов, они с женой накачали девочку младше шести лет наркотиками и изнасиловали. При этом они сняли фото и видео, которые впоследствии распространяли в Сети.

Также Макколистеру предъявлены обвинения по четырем эпизодам сексуальных действий с собаками. Вместе с ним под суд попала его жена.

В 2015 году Макколистер снялся в реалити-шоу канала A&E «Соседи с привилегиями», где представлялся лидером сообщества свингеров. Проект закрыли после выхода двух эпизодов.

В конце 2025 года в США за распространение детской порнографии арестовали бывшего школьного учителя, который подрабатывал, изображая Санта-Клауса на Рождество.

Ранее в Британии воспитателя детского сада судили за насилие над детьми в возрасте 2-3 лет.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!