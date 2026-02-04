Участника реалити-шоу в США обвинили в изнасиловании ребенка и собак

В США начался суд над обвиняемым в педофилии и зоофилии участником реалити-шоу

В американском штате Огайо состоялось предварительное заседание суда над участником реалити-шоу о свингерах «Соседи с привилегиями» (Neighbors With Benefits) Тони Макколистером, которого обвиняют в 30 преступлениях — изнасиловании подростка, распространении детской порнографии, зоофилии и других. О его деле пишет New York Post.

В декабре 2025 года 43-летнего Макколистера арестовали на основании материалов, которые Google передал в Национальный центр по розыску пропавших и подвергшихся эксплуатации детей. Мужчина числился в списке интернет-пользователей, чьи IP-адреса оказались связаны с распространением детской порнографии.

Изучая содержимое компьютера Макколистера, его переписку и «облачный» контент, сотрудники офиса шерифа нашли доказательства причастности американца к многочисленным преступлениям. По версии правоохранительных органов, они с женой накачали девочку младше шести лет наркотиками и изнасиловали. При этом они сняли фото и видео, которые впоследствии распространяли в Сети.

Также Макколистеру предъявлены обвинения по четырем эпизодам сексуальных действий с собаками. Вместе с ним под суд попала его жена.

В 2015 году Макколистер снялся в реалити-шоу канала A&E «Соседи с привилегиями», где представлялся лидером сообщества свингеров. Проект закрыли после выхода двух эпизодов.

В конце 2025 года в США за распространение детской порнографии арестовали бывшего школьного учителя, который подрабатывал, изображая Санта-Клауса на Рождество.

Ранее в Британии воспитателя детского сада судили за насилие над детьми в возрасте 2-3 лет.