В Мурманской области после массовых отключений света установили пятую опору ЛЭП

Губернатор Чибис: в Мурманской области завершили установку последней опоры ЛЭП
Annegret Hilse/Reuters

Энергетики Мурманской области установили последнюю опору линии электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Актуальный статус по восстановлению ЛЭП. Последняя, пятая, опора установлена. Уже этой ночью специалисты планируют закончить монтаж провода и сдать линию», — говорится в публикации.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — произошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Блэкаут затронул не только жилой фонд, но и корабли Северного флота — их перевели на автономный режим энергообеспечения.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

Ранее в Приморском крае десятки тысяч абонентов остались без света из-за аварии.
 
