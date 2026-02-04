В Мурманской области после массовых отключений света установили пятую опору ЛЭП

Энергетики Мурманской области установили последнюю опору линии электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Актуальный статус по восстановлению ЛЭП. Последняя, пятая, опора установлена. Уже этой ночью специалисты планируют закончить монтаж провода и сдать линию», — говорится в публикации.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — произошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Блэкаут затронул не только жилой фонд, но и корабли Северного флота — их перевели на автономный режим энергообеспечения.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

Ранее в Приморском крае десятки тысяч абонентов остались без света из-за аварии.