Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Москва не получила от Вашингтона реакции на предложение о ДСНВ

МИД: РФ не получила от США формальной реакции на предложение о ДСНВ
Максим Блинов/РИА Новости

Москва не получила от Вашингтона формальной реакции на предложения по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с истечением срока действия российско-американского договора.

«Какая-либо формализованная официальная реакция США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не была получена. Публичные комментарии с американской стороны также не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией», — сказано в сообщении.

Действие договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года. 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 и ждет ответа из Вашингтона. Он отметил: создание нового документа — долгий и сложный процесс, на который влияет множество факторов. При этом с точки зрения правовой базы возникнет дефицит, что затрагивает вопросы глобальной стабильности.

Ранее в России спрогнозировали последствия отмены ДСНВ.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!