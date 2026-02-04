Москва не получила от Вашингтона реакции на предложение о ДСНВ

МИД: РФ не получила от США формальной реакции на предложение о ДСНВ

Москва не получила от Вашингтона формальной реакции на предложения по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с истечением срока действия российско-американского договора.

«Какая-либо формализованная официальная реакция США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не была получена. Публичные комментарии с американской стороны также не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией», — сказано в сообщении.

Действие договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года. 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 и ждет ответа из Вашингтона. Он отметил: создание нового документа — долгий и сложный процесс, на который влияет множество факторов. При этом с точки зрения правовой базы возникнет дефицит, что затрагивает вопросы глобальной стабильности.

