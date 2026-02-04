Размер шрифта
Лидер группы «СерьГа» раскрыл секрет популярности: «Делаешь как эгоист»

Лидер группы «СерьГа» назвал себя эгоистом в творчестве
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин признался в беседе с «Газетой.Ru», что никогда не стремился к славе, а воспринимал творчество как, прежде всего, самопознание.

«Никогда не заморачивался по поводу популярности. Если ты ищешь какие-то смыслы, то популярность тут не играет никакой роли. Ты же это делаешь по большей части как эгоист, ради себя самого. То есть ты копаешься внутри самого себя, а потом делишься этими размышлениями, этими находками и открытиями. Для кого-то они становятся созвучны, и тогда мы находим общий язык», — сказал он.

64-летний артист счастлив, что его музыка по-прежнему находит отклик у аудитории — и пока не собирается останавливаться.

«И, признаюсь честно: вот та сила держать гитару, выходить на сцену и петь для людей, приносит мне большую радость, которой я с удовольствием делюсь в ответ с теми, кто пришел на концерт. Но, видимо, действительно, когда ты делаешь свое дело и находишься в поиске каких-то жизненных смыслов человеческих, то это интересно и полезно не только для тебя самого, но и для тех, кто с тобой понимает тебя, кто прислушивается к тебе», — поделился он.

20 февраля группа «СерьГа» выступит в клубе «Космонавт» Санкт-Петербурга. Организаторы обещают, что мероприятие будет «искренним, ярким и сердечным». Музыканты планируют выступить как со старыми хитами коллектива, так и композициями из нового альбома 2025 года «Страна таксофонов».

Ранее музыкант Сергей Галанин назвал веру в бога основой мужественности.
 
