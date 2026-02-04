Российский школьник сломал однокласснику два позвонка, заступаясь за девочек

74.RU: в Челябинске школьник сломал мальчику два позвонка, заступаясь за девочек

В Челябинске 11-летний школьник сбил одноклассника с ног и сломал ему два позвонка. Об этом со ссылкой на матерей мальчиков сообщает 74.RU.

Инцидент произошел 19 января возле школы в поселке Новосинеглазово. По словам матери пострадавшего, ее сына сбил с ног другой ученик. Педагоги, проходившие мимо, помогли пострадавшему подняться и завели его в здание.

У школьника диагностировали компрессионный перелом двух позвонков. Ему предстоит полгода носить корсет и при этом запрещено сидеть, а ходить можно лишь на небольшие расстояния. С 19 по 27 января ребенок находился в больнице.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Правоохранители отметили, что обидчик ее сына ранее состоял на учете в подразделении ПДН.

В школе по факту случившегося проводится внутреннее расследование. Мать второго мальчика заявила, что ее сын сделал подножку из-за того, что пострадавший кидался снежками в девочек. По ее словам, она извинилась перед родительницей пострадавшего.

