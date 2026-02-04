Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

«Он еще и бегает!»: фанатки в восторге от анонса юбилейного тура Галкина

Комик Максим Галкин покорил интернет-пользовательниц, анонсировав свой тур
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) продолжает делиться спортивным контентом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — теперь музыкант анонсировал свой предстоящий тур, изобразив сцену пробежки.

«Вы поймали меня, дорогие подписчики и потенциальные зрители, ведь начинается мой гастрольный юбилейный тур», — сказал в начале ролика шоумен.

21 февраля у Галкина стартует тур по городам Европы, начиная с Антверпена. В рамках него музыкант выступит в восьми городах России, включая Дублин. Завершатся гастроли артиста 7 марта в Софии.

«Как здорово, что в своем плотном графике вы находите время еще и на концерты!»; «Он еще и бегает! О, Господи!!!»; «Он продолжает…» — написали фанатки артиста под публикацией.

3 февраля сообщалось, что интернет-пользовательницы призвали Пугачеву принять меры из-за фото Галкина. Это случилось после того, как юморист показал кадры в оранжевой облегающей майке и черных штанах.

Внимание поклонниц прежде всего привлекли его подтянутая спортивная форма, новая прическа и щетина, придающая образу брутальность.

«Мы оценили. Хватит, достаточно, не успеваем слюни пускать»; «Не зря сегодня проснулась. Может, я снова полюблю эти ваши утры»; «Что он с нами делает, девочки!»; «Сколько можно дразниться-то! Алла Борисовна, примите меры, тут массовое помешательство грядет!» — написали они.

Уже 4 февраля Алла Пугачева снялась с Галкиным, что интернет-пользовательницы сочли как: «Он занят».

Ранее сообщалось, что музыкант Лева Би‑2 поблагодарил власти Молдавии за выдачу паспорта его сыну.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!