«Он еще и бегает!»: фанатки в восторге от анонса юбилейного тура Галкина

Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) продолжает делиться спортивным контентом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — теперь музыкант анонсировал свой предстоящий тур, изобразив сцену пробежки.

«Вы поймали меня, дорогие подписчики и потенциальные зрители, ведь начинается мой гастрольный юбилейный тур», — сказал в начале ролика шоумен.

21 февраля у Галкина стартует тур по городам Европы, начиная с Антверпена. В рамках него музыкант выступит в восьми городах России, включая Дублин. Завершатся гастроли артиста 7 марта в Софии.

«Как здорово, что в своем плотном графике вы находите время еще и на концерты!»; «Он еще и бегает! О, Господи!!!»; «Он продолжает…» — написали фанатки артиста под публикацией.

3 февраля сообщалось, что интернет-пользовательницы призвали Пугачеву принять меры из-за фото Галкина. Это случилось после того, как юморист показал кадры в оранжевой облегающей майке и черных штанах.

Внимание поклонниц прежде всего привлекли его подтянутая спортивная форма, новая прическа и щетина, придающая образу брутальность.

«Мы оценили. Хватит, достаточно, не успеваем слюни пускать»; «Не зря сегодня проснулась. Может, я снова полюблю эти ваши утры»; «Что он с нами делает, девочки!»; «Сколько можно дразниться-то! Алла Борисовна, примите меры, тут массовое помешательство грядет!» — написали они.

Уже 4 февраля Алла Пугачева снялась с Галкиным, что интернет-пользовательницы сочли как: «Он занят».

