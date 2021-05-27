Главы МИД стран G7 назвали посадку Ryanair атакой на правила гражданской авиации

Главы МИД стран G7 назвали действия Минска в связи с инцидентом с самолетом Ryanair серьезной атакой на правила гражданской авиации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «большей семерки».

Министры G7 пообещали усилить действия против белорусский властей, включая введение новых санкций, а также признавали немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича, других представителей медиа и политзаключенных.

Ранее сообщалось, что шесть членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) назвали инцидент с бортом Ryanair посягательством на безопасность Европы. Позже глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС предпримет новые шаги в санкциях против Минска.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.