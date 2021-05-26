Адвокат Сапеги заявил, что его не пустили к подзащитной

Адвокат Александр Филанович, защищающий россиянку Софию Сапегу, заявил, что не смог получить доступ к своей подзащитной, и подал жалобу на задержание российской гражданки в Следственный комитет Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

«Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания», — заявил Филанович.

Согласно законодательству Белоруссии, подобные жалобы подлежат рассмотрению в течение двух дней.

Филанович отметил, что не сумел попасть к Сапеге, несмотря на наличие разрешения на посещение подзащитной.

«На момент прибытия адвоката с разрешением в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека. В силу отсутствия свободных кабинетов адвокат на свидание с Сапега Софьей не попал», — пояснил Филанович.

Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова сообщила, что генпрокуратура Белоруссии продлила срок задержания Сапеги.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

Сапеге, задержанной в Минске вместе с Протасевичем, может грозить до 12 лет лишения свободы по ч.3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Белоруссии.