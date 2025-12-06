Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения. Об этом сообщает Кремль.

Глава государства выразил признательность своему коллеге за радушный прием и гостеприимство в ходе государственного визита в Киргизию.

Путин и Жапаров подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали импульс многоплановым отношениям государств.

Кроме того, президенту Киргизии была также направлена поздравительная телеграмма.

Российский лидер прилетел в Бишкек 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также рядом с ней установили традиционные юрты.

27 ноября Путин поблагодарил руководство Киргизии за проведение саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский лидер подчеркнул, что работа ОДКБ является элементом стабильности в нынешних неспокойных условиях, и РФ высоко оценивает результаты сотрудничества в рамках организации.

Ранее СМИ рассказали о сигнале Путина Западу в ходе визита в Индию.