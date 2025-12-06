Пьяный мужчина приставал к незнакомке в метро Петербурга

Пьяный петербуржец приставал к девушке в метро и угрожал ей

Пьяный мужчина приставал к девушке в метро Санкт-Петербурга и был задержан. Об этом стало известно 78.ru.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что инцидент произошел между станциями «Лесная» и «Девяткино» Кировско-Выборгской линии. Пассажиры стали свидетелями домогательств и обратились за помощью к сотрудникам метро.

На конечной станции мужчину задержали и передали полиции. Однако задержанный не успокоился и стал угрожать девушке расправой. О возбуждении в его отношении уголовного дела информации пока не поступало.

До этого москвичка обвинила пассажира в приставаниях к девушкам в метро. Одна из пострадавших рассказала, как почувствовала, что кто-то прикоснулся к ней неподобающим образом. Тогда она обернулась и отодвинулась от него, после чего пассажир переключился на другую девушку. Мужчина вел себя так, будто ничего не произошло. Пока жертва искала полицейских, он убежал, сев в первый приехавший на станции поезд.

Ранее водитель школьного автобуса домогался детей, прикрываясь желанием им помочь.