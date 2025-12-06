На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина приставал к незнакомке в метро Петербурга

Пьяный петербуржец приставал к девушке в метро и угрожал ей
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Пьяный мужчина приставал к девушке в метро Санкт-Петербурга и был задержан. Об этом стало известно 78.ru.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что инцидент произошел между станциями «Лесная» и «Девяткино» Кировско-Выборгской линии. Пассажиры стали свидетелями домогательств и обратились за помощью к сотрудникам метро.

На конечной станции мужчину задержали и передали полиции. Однако задержанный не успокоился и стал угрожать девушке расправой. О возбуждении в его отношении уголовного дела информации пока не поступало.

До этого москвичка обвинила пассажира в приставаниях к девушкам в метро. Одна из пострадавших рассказала, как почувствовала, что кто-то прикоснулся к ней неподобающим образом. Тогда она обернулась и отодвинулась от него, после чего пассажир переключился на другую девушку. Мужчина вел себя так, будто ничего не произошло. Пока жертва искала полицейских, он убежал, сев в первый приехавший на станции поезд.

Ранее водитель школьного автобуса домогался детей, прикрываясь желанием им помочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами