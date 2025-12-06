На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пытался сделать то, что не делал никто»: ждать ли ошибок Малинина на Олимпиаде

Авербух: кажется маловероятным, что Малинин будет ошибаться на Олимпиаде
true
true
true
close
Naoki Nishimura/Global Look Press

Не стоит ожидать, что американский фигурист Илья Малинин допустит ошибки на Олимпийских соревнованиях. Об этом «Газете.Ru» заявил серебряный призер Игр в Солт-Лейк Сити, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух.

«Кажется маловероятным, что он будет ошибаться. Напомню, что Илья допустил ошибку [в короткой программе], пытаясь исполнить каскад, который не исполнял никто и никогда — четверной аксель и тройной тулуп. Он прекрасно понимал, что шел на риск. И по сумме он более чем на 30 баллов обошел всех при том, что недобрал в короткой. Это был абсолютно разумный риск при его желании быть лучшим во всем и становиться человеком-историей. Объективно, равных на данный момент Илье нет, и гандикап у него огромен», — подчеркнул Авербух.

Малинин в финале Гран-при ISU в Японии исполнил в произвольной программе четверные флип, аксель, лутц и риттбергер, а также каскады четверной лутц — ойлер — тройной флип, четверной тулуп — тройной тулуп и секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя. Он побил собственный мировой рекорд, получив за произвольную программу 238,24 балла. При этом в короткой программе Малинин допустил ошибку и стал третьим. По сумме двух программ он получил 332,29 балла.

Ранее Леонова заявила, что таких, как Малинин, не бывает.

Все новости на тему:
Олимпиада 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами