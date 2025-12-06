«Пытался сделать то, что не делал никто»: ждать ли ошибок Малинина на Олимпиаде

Не стоит ожидать, что американский фигурист Илья Малинин допустит ошибки на Олимпийских соревнованиях. Об этом «Газете.Ru» заявил серебряный призер Игр в Солт-Лейк Сити, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух.

«Кажется маловероятным, что он будет ошибаться. Напомню, что Илья допустил ошибку [в короткой программе], пытаясь исполнить каскад, который не исполнял никто и никогда — четверной аксель и тройной тулуп. Он прекрасно понимал, что шел на риск. И по сумме он более чем на 30 баллов обошел всех при том, что недобрал в короткой. Это был абсолютно разумный риск при его желании быть лучшим во всем и становиться человеком-историей. Объективно, равных на данный момент Илье нет, и гандикап у него огромен», — подчеркнул Авербух.

Малинин в финале Гран-при ISU в Японии исполнил в произвольной программе четверные флип, аксель, лутц и риттбергер, а также каскады четверной лутц — ойлер — тройной флип, четверной тулуп — тройной тулуп и секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя. Он побил собственный мировой рекорд, получив за произвольную программу 238,24 балла. При этом в короткой программе Малинин допустил ошибку и стал третьим. По сумме двух программ он получил 332,29 балла.

Ранее Леонова заявила, что таких, как Малинин, не бывает.