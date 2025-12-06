Вошел в историю: Авербух рассказал, кто может конкурировать с Малининым

Авербух: в мужском одиночном катании есть Малинин и есть все остальные

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух остался в восторге от выступления американца Ильи Малинина в финале Гран-при ISU в Японии, где спортсмен первым в истории исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков. Авербух заявил «Газете.Ru», что равных Малинину сейчас нет.

«Действительно, только слова восторга. Это новый шаг для человеческих возможностей. Здорово, что мы это видели. Браво, Илья, аплодисменты тренерскому штабу! На данный момент в мужском одиночном фигурном катании есть Илья Малинин и есть все остальные», — убежден Авербух.

Фигурист исполнил четверные флип, аксель, лутц и риттбергер, а также каскады четверной лутц — ойлер — тройной флип, четверной тулуп — тройной тулуп и секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя. Он побил собственный мировой рекорд, получив за произвольную программу 238,24 балла. При этом в короткой программе Малинин допустил ошибку и стал третьим. По сумме двух программ он получил 332,29 балла.

