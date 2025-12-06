Пара из Казахстана украла из сиднейского казино почти $1,2 млн

В Сиднее пара выиграла в казино почти $1,2 млн с помощью камеры и наушников

Пара из Казахстана выиграла 1,18 млн австралийских долларов в сиднейском казино, используя скрытую камеру и наушники. Об этом пишет The Guardian.

В полиции Нового Южного Уэльса сообщили об аресте 36-летней женщины и ее 44-летнего мужа по обвинению в получении финансовой выгоды нечестным путем.

По версии следствия, обвиняемые спрятали миниатюрную камеру в нашивку в виде Микки Мауса на футболке, чтобы тайно снимать игральные столы. На прошлой неделе сотрудники казино Crown заметили женщину с запрещенным устройством и вызвали полицию.

«Пара общалась с помощью глубоко вмонтированных наушников, через которые получала инструкции делать ставки в различных карточных играх и в конечном итоге обманывать казино», — считает полиция.

При обыске в квартире иностранцев нашли другой реквизит для азартных игр, дорогие украшения и €2000. Известно, что пара приехала в Сидней из Казахстана в октябре этого года и подала заявку на членство в казино в тот же день.

Затем они несколько раз выигрывали крупные суммы, что вызвало подозрения у службы безопасности казино. Оба обвиняемых отказались от освобождения под залог. Женщина должна предстать перед судом в феврале, а ее муж — 11 декабря.

Ранее невеста проиграла подаренные на свадьбу деньги в первую брачную ночь.