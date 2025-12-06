В МИД Турции считают, что у России много причин не доверять Европе

Фидан: у России есть много причин никому не доверять

У России есть много причин никому не доверять на международной арене из-за ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Переговоры уже ведутся. У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому», — сказал глава МИД Турции.

Фидан также отметил, что Европе следует активнее участвовать в переговорах с Россией.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.