Фигурист Малинин выиграл финал Гран-при ISU, исполнив семь квадов

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала международной серии Гран-при, исполнив в финале в произвольной программе семь четверных прыжков.

Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма (302,41). Замкнул тройку сильнейших представитель Японии Сун Сато (292,08).

В 2024 и 2025 годах Малинин выигрывал чемпионат мира.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

