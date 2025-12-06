Российских туристов перенаправили из Венесуэлы на Кубу из-за возможного вторжения США

FT: россиян перенаправили из Венесуэлы на Кубу из-за угрозы со стороны США

Российских туристов перенаправляют из Венесуэлы на Кубу из-за угрозы военного вторжения со стороны США. Об этом пишет газета Financial Times.

Российский туроператор Pegas отменил все рейсы на венесуэльский остров Маргарита до конца февраля.

«В связи с потенциальной угрозой безопасности гражданских самолетов в воздушном пространстве Венесуэлы <...> мы будем перевозить пассажиров следующим рейсом с острова Маргарита в Варадеро, Куба», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение.