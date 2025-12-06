Названы участки МКАД в Москве, где чаще всего застревают фуры

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале перечислил участки МКАД, где чаще всего застревают грузовые автомобили зимой.
Буксуют фуры на участке от Варшавского до Киевского шоссе, съезде на Щелковское шоссе и шоссе Энтузиастов и других. Всего 11 участков.
Отмечается, что большегрузы с трудом преодолевают эти участки, при этом они блокируют движение, что создает локальные заторы и повышает риск ДТП.
До этого электропарконы ЦОДД зафиксировали в Москве более 65 тыс. нарушений с начала года.
Чаще всего электропарконы фиксируют такие нарушения, как превышение скорости, проезд по обочине, остановку на направляющих островках, парковку в неположенных местах, остановку в зоне действия запрещающих знаков.
Электропарконы помогают водителям на дороге: в каждой машине есть буксировочный трос, аптечка, пусковое устройство, конусы, домкрат, огнетушители и бланки европротокола.
Ранее в России предложили ужесточить наказание за езду без ОСАГО.