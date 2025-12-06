На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о мошенничестве с использованием фотографий

РИА: мошенники отправляют сообщения со ссылкой на фото для кражи данных
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали рассылать российским гражданам сообщения от лица знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя», под ней оставлена ссылка, якобы ведущая на снимок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела аналитики данных департамента по борьбе с финансовым мошенничеством (Fraud Protection) компании F6 Александру Радченко.

Радченко рассказала, что через ссылку на «совместное фото» злоумышленники заражают устройство потенциальной жертвы, устанавливая на него вредоносный файл.

После этого мошенник получает полный доступ к устройству. Он может перехватывать и отправлять СМС, собирать с гаджета информацию о финансовых операциях.

Этот функционал, по словам Радченко, позволяет мошенникам красть деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы.

Эксперт добавил, что также злоумышленники могут совершать фишинговые рассылки через SMS-сообщения и в мессенджерах, переадресовывать звонки.

Ранее в Абакане пенсионерка-инвестор пять раз перевела деньги мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами