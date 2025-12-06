Россиян предупредили о мошенничестве с использованием фотографий

РИА: мошенники отправляют сообщения со ссылкой на фото для кражи данных

Мошенники стали рассылать российским гражданам сообщения от лица знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя», под ней оставлена ссылка, якобы ведущая на снимок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела аналитики данных департамента по борьбе с финансовым мошенничеством (Fraud Protection) компании F6 Александру Радченко.

Радченко рассказала, что через ссылку на «совместное фото» злоумышленники заражают устройство потенциальной жертвы, устанавливая на него вредоносный файл.

После этого мошенник получает полный доступ к устройству. Он может перехватывать и отправлять СМС, собирать с гаджета информацию о финансовых операциях.

Этот функционал, по словам Радченко, позволяет мошенникам красть деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы.

Эксперт добавил, что также злоумышленники могут совершать фишинговые рассылки через SMS-сообщения и в мессенджерах, переадресовывать звонки.

Ранее в Абакане пенсионерка-инвестор пять раз перевела деньги мошенникам.