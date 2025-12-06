На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Порт Темрюка полыхает второй день после атаки БПЛА

В порту Темрюка второй день тушат пожар на 1350 «квадратах» после атаки БПЛА
true
true
true
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

В порте города Темрюк после атаки БПЛА второй день тушат пожар. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

В региональном управлении МЧС рассказали, что с возгоранием на площади в 1 350 кв. м борются 35 человек и 11 единиц техники.

В ночь на 5 декабря над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских дронов. В результате налета портовая инфраструктура Темрюка была повреждена, начался пожар. При возгорании никто не пострадал, персонал порта эвакуировали.

Утром того же дня беспилотник ВСУ ударил по небоскребу «Грозного-Сити». В результате взрыва был значительно поврежден фасад здания.

Ранее Кадыров обратился к украинцам после атаки на Грозный.

