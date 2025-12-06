Активисты повредили витрину с исторической короной в музее Лондона

Общественные активисты повредили витрину с короной Британской империи в лондонском Тауэре, из-за инцидента музей закрыли. Об этом сообщает газета The Independent.

Инцидент произошел 6 декабря, в 09:48 (12:48 по московскому времени). В лондонскую полицию поступил вызов из Тауэра в связи с сообщениями «о преступном повреждении витрины, где хранится государственная корона».

Издание пишет, что четверо протестующих, по предварительным данным, бросили в витрину какую-то еду, после чего двое из них сбежали. Четыре человека были задержаны по подозрению в преступном причинении ущерба. Их задержали до выяснения всех обстоятельств инцидента.

Тауэр закрыт для публики, пока продолжается полицейское расследование, добавили журналисты.

Корону Британской империи надевает новоиспеченный монарх во время своей коронации, перед отъездом из Вестминстерского аббатства. Действующий король Великобритании Карл III также надевал реликвию во время своей коронации 6 мая 2023 года.

Ранее в День Испании картину с Христофором Колумбом в музее Мадрида облили биоразлагаемой краской.