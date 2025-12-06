Зеленский отправится в Великобританию

Зеленский полетит в Лондон для переговоров по завершению конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский планирует 8 декабря лететь в Лондон. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам политика, поездка будет связана с переговорами по завершению украинского конфликта, которые делегация Украины ведет сейчас в США.

До этого Зеленский сообщил, что уведомил генерального секретаря НАТО Марка Рютте о переговорах представителей республики и США.

Агентство Bloomberg сообщило, что на последних переговорах представителей США и Украины во Флориде не было признаков «крупного прорыва» в мирном процессе. Делегаты Вашингтона и Киева договорились о «рамках мер безопасности» и обсудили, какие средства сдерживания потребуются для урегулирования конфликта с Россией, но не пришли ни к каким конкретным результатам. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже заявил, что обсуждение продолжится 6 декабря. В Европе тем временем опасаются заключения соглашения, которое станет «предательством Запада». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

