Мантуров дал поручения по оказанию помощи жителям Курской области

Вице-премьер РФ Денис Мантуров дал ряд поручений по дополнительной поддержке жителей Курской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В частности, вице-премьер поручил проработать вопрос выделения средств на ремонт домов в Курской области, которые не пострадали от ударов украинских сил, но пострадали от непогоды после того, как их оставили из соображений безопасности владельцы.

Кроме того, Мантуров поручил выделить средства из федерального бюджета на выплату компенсаций гражданам в связи с утратой транспортных средств, а также урегулировать выдачу жилищных сертификатов собственникам долевого имущества.

По данным кабмина, с начала года из федерального бюджета на оказание помощи Курской области было выделено более 220 млрд рублей, из них около 190 млрд рублей направили на оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов жителям пострадавших районов.

До этого правительство сообщало о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт и оснащение школ и детсадов в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026-2027 годах.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти восстановят приграничные с Украиной регионы и обеспечат условия для их дальнейшего развития.