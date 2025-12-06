На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латвия в очередной раз продлила запрет на ночные полеты у границы с Россией и Белоруссией

Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Латвийские власти снова продлили на неделю режим запрета полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерской службе балтийской республики.

«В период до конца суток 14 декабря сохраняется запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км», — уточнил он.

Изначально подобные ограничения власти Латвии ввели еще в сентябре и теперь постоянно их продлевают.

Таким образом, с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 до 08:00 мск) полеты вдоль границы с Россией и Белоруссией запрещены.

По словам источника, информация об ограничениях и их пролонгации доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства республики. Аналогичный запрет продлен на неделю и в отношении полетов вдоль границ с Эстонией и Литвой.

4 декабря Литва продлила до 1 февраля 2026 года запрет на полеты в воздушном пространстве у границы с Белоруссией, в которое, по мнению властей страны, регулярно залетают метеозонды контрабандистов сигарет.

Ранее Венесуэла потребовала у США уважения воздушного пространства.

